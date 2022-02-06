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Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli’de mest eden günbatımı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu.
KOCAELİ 06.02.2022, 09:45
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu.
Dilovası ilçesi günbatımı manzarası kendisine hayran bırakıyor. Osmangazi Köprüsü’nün muhteşem manzarası eşliğinde İzmit Körfezi güneşin kızıllığına büründü. Denizin üzerinde batan güneşi gören vatandaşlar, o anları kaydedebilmek için telefonlarına sarıldı.