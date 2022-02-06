Kocaeli’de mest eden günbatımı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu.

Dilovası ilçesi günbatımı manzarası kendisine hayran bırakıyor. Osmangazi Köprüsü’nün muhteşem manzarası eşliğinde İzmit Körfezi güneşin kızıllığına büründü. Denizin üzerinde batan güneşi gören vatandaşlar, o anları kaydedebilmek için telefonlarına sarıldı.