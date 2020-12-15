Kocaeli’de meslek kurslarında üretilenler kazanca dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerleri, oluşturulan e-ticaret sitesi üzerinden ürettikleri ürünleri satışa sunarak gelir edebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK)’te eğitim alan kursiyerler, kurs süresince yaptıkları ürünleri belediye tarafından kurulan e ticaret sitesi üzerinden satışa sunabilecek. Öğrendikleri bilgileri kullanarak el emeği ile ürettikleri ürünleri internetten satışa sunacak kursiyerler, 220 bin TL’ye kadar vergisiz kazanç elde edebilecek. Vatandaşların internet üzerinden kolaylıkla beğendikleri ürünleri satın alabileceği site sayesinde KO-MEK kursiyerlerinin aile bütçelerine katkı sağlanmış olacak.

“O el emeği bir şekilde satışa dönmeli”

KO-MEK Sepeti adlı e-ticaret sitesinin tanıtımında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Komek sepeti’nin ortaya çıkış serüvenini anlattı. Büyükakın, “Nereden çıktı bu Komek Sepeti diyeceksiniz. Güzel bir hikayesi var. Zannediyorum Karamürsel’deydi, KOMEK’in yıllık sergileri vardı. Onlardan bir tanesindeydim. Arkadaşlarımıza orada söylemiştim o el emeği bir şekilde satışa dönmeli, pazarını bulmalı, ev ekonomisine katkı yapmalı. Dijital ortamlar var, bunlar bize artık inanılmaz fırsatlar sunuyor. Bir iş yeri açmanıza gerek kalmadan bu elektronik pazar üzerinden satış yapabiliyorsunuz. Zaman zaman şunu görüyorduk bazı kursiyerlerimiz instagram hesaplarından ya da diğer sosyal medya hesaplarından, el emeği göz nuru olarak üretmiş oldukları bu ürünleri satmaya çalışıyorlardı. Bunu bir elektronik pazara döndüremez miyiz bunun çalışmasını yapın diye arkadaşlarımıza söyledik. Bir elektronik pazar yazılımı için çalışmalar başlatıldı. Arkasında yine ciddi bir emek var. Bu tür çalışmalarda zaman alıyor. Çok sayıda detayı var” dedi.

“KOMEK’in buradaki el emeğini, göz nurunu, alın terini ekonomiye döndürmesi lazım”

Açılan internet sitesi ile kursiyerlerin el emeği ürünlerinin ekonomiye çevrilmesi gerektiğini söyleyen Büyükakın, “Komeksepeti.com, KOMEK’in bir adı var. Bugüne kadar 16 yıldır 668 bin kursiyere hizmet vermiş halk üniversitesi olmuş. 39 tane meslek alanında 350 farklı branşta eğitim veriyoruz ve daha da önemlisi bu kurslarımıza katılanların yüzde 80’i kadınlarımız. Kadınlarımız adete burada boş zamanlarını doldurma anlamında bir rehabilitasyona erişmiş oluyorlar. Bir anlamda da sosyal destek projesi olarak da görüyoruz KOMEK’i. Artık KOMEK’in buradaki el emeğini, göz nurunu, alın terini ekonomiye döndürmesi lazım” diye konuştu.

“220 bin liraya kadar hiçbir vergiye söz konusu olmayacak”

220 bin liraya kadar satışı yapılan ürünlerin vergiye tabii olmayacağından bahseden Büyükakın, “Biliyorsunuz bireysel üretimlerin teşvikine dair bir yasal düzenleme var. Bu yasal düzenleme 2020 yılında da yapıldı. Maliye Bakanlığı yıllık geliri 220 bin liraya kadar hiçbir vergiye söz konusu olmayacak şekilde düzenledi. Tam vergi muafiyeti var. Yani bu satış portalında satış yapan kardeşlerimiz, sadece hanımlarımız değil. Çoğunu hanımlarımız olacak diye düşünüyoruz. Öyle de olacak muhtemelen. 220 bin liraya kadar satış yaptıklarında hiçbir vergiye tabii olmayacaklar. Tamamen vergisiz. Yani aslında çok iyi çalışırsanız el emeğiniz, göz nurunuz satın alınmaya değerse ayda 19 bin liraya kadar vergide ödemeden evinize bir ekonomik katkı sağlama imkanınız var” şeklinde konuştu.

Büyükakın, basın mensuplarını unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, basın toplantısının ardından basın mensuplarına e-ticaret sitesinden alduğı el emeği ürünlerden hediye etti.