Kocaeli’de kültürel mirası tanıtıldı

Kocaeli’nin kültürel güzelliklerini sahip çıkmak için Kocaeli Türküleri-2 Albümü ve Yerel Kültür Gecesi düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Kocaeli’nin kültürel mirası tanıtılırken albümdeki 12 türkü davetliler için seslendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasına sahip çıkarak Kocaeli Türküleri-2 Albümünün tanıtım konseri ve Yerel Kültür Gecesi düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu ile ortaklaşa düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, Kocaeli Yerel Kültür Sergisi’nin açılışı ile başladı daha sonra ise yöresel yemekler yapılarak davetlilere ikram edildi. Sonrasında etkinlikte sevilen sanatçılar Şükriye Tutkun ve Turgay Başyayla, albümde yer alan 12 türküyü, yöresel Kocaeli kıyafetleri içinde davetlilere seslendirdi.

Etkinlikte konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Türküleri korumak aslında tarihi muhafaza etmektir. Tarihi ile bağı kopmuş bir toplum adeta epizodik bilinç kaybı yaşayanlara benzer. Onun için tarihi mirasa, sanata, kültüre dair yapılan her çalışma geleceğimize yapılan çalışmadır. Kocaeli’ni mercek ile büyütsek aslında karşımıza Türkiye çıkar. Ülkemizden çok insanımız kendi kültürleriyle burada yeni bir kültür oluşturuyorlar. Bu da harcın yeniden karılması anlamına geliyor. Biz horonla, türkü ile hep birlikte Türkiye’yiz. Bizi biz yapan bu değerleri geleceğe taşıyan herkese teşekkür ederim. Ayrıca sergiye olan ilgi bu çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Sergideki eserlerin bir müzede sergilenmesi konusunda gereği için talimat verdim” dedi.