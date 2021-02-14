Kocaeli’de karla mücadele çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, Kocaeli’nde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kentin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Gece ve gündüz iki ekip nöbet tutan karla mücadele ekipleri, dün akşam itibariyle etkisini gösteren kar yağışının ardından çalışmalara başladı.

Tüm ilçelerde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele ekipleri, Kartepe Zirve Yolu, İzmit; Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.