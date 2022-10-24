Kocaeli’de ilk olacak merkezde sona doğru

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hayata geçirilecek Otizm Spor ve Yaşam Evi projesinde sona yaklaşıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Gururla söylüyoruz ki, bu merkez Kocaeli’de ilk" dedi.

Otizmli bireylerin, sonrasında da tüm engelli grupların ihtiyaç duyduğu fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri, otizmli bireylere ve ailelere umut olacak Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde son dokunuşlar yapılıyor.

"Sona yaklaşıyoruz"

Çalışmaları değerlendiren ve sona yaklaşıldığını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Engelli çocuklarımız ve engelli bireylerimiz için İzmit’te olmayan yeni yeni projeler üretmeye çalışıyoruz. Onlara dokunan projelere hayat vermeye çalışıyoruz. Otizm Spor ve Yaşam Evi adını verdiğimiz projemizle, özellikle otizmli bireyleri sosyal hayata kazandırmak ve toplumda otizmli bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bir süre önce çalışmalarına başladığımız projemizde artık sona yaklaşıyoruz" dedi.

"Bu merkezi çok önemsiyoruz"

Merkezin nasıl faaliyetlerde bulunacağı konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Hürriyet, "İç tefrişatı da tamamlandıktan sonra uzmanlar eşliğinde açılışını gerçekleştireceğiz. Biz bu merkezi çok önemsiyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte burayı titizlikle oluşturduk, projesini titizlikle çalıştık. Çok ulaşılabilir bir alanda çok kullanışlı bir merkez haline getirdik. Biz inanıyoruz ki otizmli bireyler aileleriyle birlikte buradan büyük fayda sağlayacaklar. Yahya Kaptan Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerinde merkezimiz. Yaklaşık 160 metrekare kapalı alanımız var. Bu alanın içerisinde otizmli çocuklarımızın spor yapabileceği, kişisel gelişimlerine katkı sunacak birçok programın uygulanacağı alanlar olacak. Daha da önemlisi alanında uzman özel eğitmenler ve ergoterapistler eşliğinde eğitim verilecek. Spor eğitimleri verilerek yaşam becerileri geliştirilecek. Onların hayatlarına sosyal fayda sağlayacak. İçerisi oldukça geniş, renkli ve otizmli bireylerin ihtiyacına dayalı bir hizmet alanı" dedi.

"Bu merkez Kocaeli’de ilk"

Merkezin Kocaeli için ilk olduğunu söyleyen Hürriyet, "Biz bu alanı oluştururken bu alanda yıllardır hizmet veren birçok dernek, sivil toplum örgütü ve aileyle görüşerek, ihtiyaçlarını uzmanlardan dinleyerek oluşturmaya gayret ettik. Spor aktivitelerinin yoğun olarak yapılacağı bahçe alanımız var. Gururla söylüyoruz ki, bu merkez Kocaeli’de ilk. Bahçe alanında golf oyun alanı, kum ve su oyun alanları, hobi bahçesi, engelli oyun parkı, basketbol sahası, bisiklet yolu ve tırmanma tepecikleri gibi alanlar olacak. Bu merkezde aile katılımı ile sosyal aktivite yapabilecekleri bir gösteri alanı var. Toprağı ve yeşili bol tutmaya çalıştık. Çünkü artık beton yapılardan daha ziyade bizim yeşile, doğal alanlara ve toprağa basmaya ihtiyacımız var. Merkezde son mobilyalar da geldikten sonra uzman personelimizin de sınav ile alımı gerçekleştikten sonra burayı bahar döneminde faaliyete geçirmiş olacağız" şeklinde konuştu.