Kocaeli’de hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Zabıtan Mahallesi’nde tespit edilen hasarlı bina yıkıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte orta hasarlı olarak tespit edilen ve metruk durumda olan hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi’nde yer alan bina ekipler tarafından yıkıldı.

Sokak üzerinde gerekli önlemler alınarak orta hasarlı olan binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca 5 adet binanın yıkımı da en kısa sürece gerçekleştirileceği belirtildi.