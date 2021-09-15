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Kocaeli’de fahiş fiyat artışları sıkı takipte

Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

KOCAELİ 15.09.2021, 10:20
Kocaeli’de fahiş fiyat artışları sıkı takipte

Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Kocaeli’de, Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri market ve benzeri işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Haksız fiyat artışı, gramaj, ürün kodu ve raf fiyatı gibi incelemeler için özel ekipler oluşturuldu. Ekipler, rastgele seçilen marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına da bakıldı.

Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. Usulsüzlük tespit edilen firmalara idari işlem uygulandı. Denetimlerin bundan sonra da sıkı şekilde devam edeceği öğrenildi.

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