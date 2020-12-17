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Kocaeli’de dijital kütüphane devri başladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ikamet eden öğrencilerin faydalanabilmesi amacıyla içerisinde 30 bin kitabın yer aldığı dijital kütüphane, tanıyım toplantısı ile hizmete başladı.

KOCAELİ 17.12.2020, 11:56
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Kocaeli’de dijital kütüphane devri başladı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ikamet eden öğrencilerin faydalanabilmesi amacıyla içerisinde 30 bin kitabın yer aldığı dijital kütüphane, tanıyım toplantısı ile hizmete başladı.

Darıca Belediyesi tarafından isteyen herkes ücretsiz bir şekilde kitap okuyabilsin diye hayata geçirilen Dijital Kütüphane uygulamasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Adnan Menderes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, katılımcılara bir sunum yaparak kütüphane hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda Darıca Okuyor isimli uygulamayla kitapseverler, cep telefonları, tablet ya da bilgisayarlarına indirdikleri program sayesinde 28 kategoride yaklaşık 30 bin kitaba ulaşabilecek.

Bölgede bir ilk olan dijital kütüphane ile kitapseverler mekana ve zamana bağlı kalmaksızın istedikleri kitabı okuma şansı bulacak. Kitapseverler ayrıca Darıca Okuyor uygulaması aracılığıyla kendilerine kitaplık oluşturabilecekler. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla eğitim videolarının da yer alacağı uygulamada diyetisyen ve aile danışmanlığı gibi alanlarda da eğitici ve bilgilendirici videolar yer alacak. Kullanıcılar “Darıca Okuyor” uygulamasını telefonlarına indirerek ad-soyad ve TC numarası ile sisteme kayıt olabilecekler.

Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Seçim beyannamemizde milletimize vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin gerçekten mutluluğu içerisindeyiz. Özellikle, gerçekten gençlere önem veren, gençlerin yürüyüşünde onlara omuz vermek isteyen, gençlerin çok mutlu ve zorlu yolunda onlara yol arkadaşlığı yapmak amacıyla yola çıkmış bir belediye başkanı olarak, onların hayatını kolaylaştıran iş ve işleyişlerin içerisine girmeye de gayret ediyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Gayretimiz ve amacımız bu. Milli Eğitim Müdürlüğümüz öğrencilerimizle alakalı çok ciddi efor sarf ediyor, öğretmenlerimiz çok ciddi efor sarf ediyor. Bizler de eksik kaldığımız yerlerde Darıca Belediyesi olarak, Kütüphane Müdürlüğü olarak hem bilgi akışında hem tecrübe paylaşımlarında bir problem yaşamıyoruz. Aldığımız yol da gittiğimiz yol da, aldığımız etkileşim de bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ümit ediyoruz ki gerçekten bu yaptıklarımız bizim geleceğimizin şekillenmesiyle alakalı yaptığımız çalışmalar. Allah nasip ederse inşallah geleceğimizi şekillendirecek bu süreçte Darıca Belediyesi ekibimizle aktör olmaya çalışıyor ve gayret ediyoruz” dedi.
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