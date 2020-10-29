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Kocaeli’de Cumhuriyet coşkusu caddelere taşındı
29 EKİM KONULU MARŞLARIN ÇALINDIĞI GEZİCİ TIR İLE KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAKİ VATANDAŞLARLA BULUŞULDU.
KOCAELİ 29.10.2020, 17:51
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29 Ekim konulu marşların çalındığı gezici tır ile kentin birçok noktasındaki vatandaşlarla buluşuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 97. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel etkinlik gerçekleştirdi. 29 Ekim konulu marşların çalındığı gezici tır ile kentin birçok noktasındaki vatandaşlarla buluştu. Kocaeli valisi Seddar Yavuz’un bir süre eşlik ettiği gezici tıra vatandaşlar balkonları ve pencerelerinden marşlara eşlik ederek coşkuyla karşılık verdi.
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