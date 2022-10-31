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Kocaeli’de çok sayıda silah ele geçirildi
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 35 silah ve 11 kesici alet ele geçirildi.
KOCAELİ 31.10.2022, 13:08
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 35 silah ve 11 kesici alet ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek suçların önlenmesi adına 24-30 Ekim tarihleri arasında çalışma yürüttü. Belirlenen adresler ve şahıslar üzerine yapılan aramalarda, 24 tabanca, 9 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 11 kesici alet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.