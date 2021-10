Kocaeli’de cirit şöleni nefes kesti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören cirit müsabakası, renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemiden dolayı 2 yıldır yapılamayan cirit şöleni, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Çayırova Anadolu Atlı Spor Kulübü ile Yeşil Bursa Atlı Cirit Spor Kulübü sporcularının nefes kesen dostluk mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Alanı dolduran vatandaşlar mücadeleyi ilgiyle takip etti. Müsabakaların sonunda her iki takıma da kupa takdim edildi.

Cirit şöleninin seçim beyannamelerinde içinde yer alan bir proje olduğunu söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “2 yıldan bu yana pandemiden dolayı yapamamıştık. Bugün bu etkinliğe tekrardan start verdik. Milletimizin ilgisi, alakası, insanların sahada olması, çoluk, çocuk, yaşlı, genç, herkesin ciride olan özlemi bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İnşallah pandeminin rahatlamasıyla birlikte daha güzel etkinliklerde buluşacağız. Vatandaşımızın böylesine alaka duyması bizi daha da çok kamçılıyor. Bir de bu cirit sporu Orta Asya’ya dayanan, Türk sporunun geleneklerinden, geçmişinden olan bir etkinlik, bir spor dalı. Onu da yaşatmayı bir belediyecilik olarak boynumuza vefa borcu olarak görüyoruz. Bir yandan geçmişimiz, bir yandan geleceğimiz, bir yandan sporumuzu entegrasyonu ile birlikte güzel bir ambiyans yakalayacağımızı ümit ediyorum” dedi.

“Gençlerimizi, kötü alışkanlıklardan at sevgisine yöneltmek istiyoruz”

Güzel bir mücadele gerçekleştirdiklerini ve dostluğun kazandığını belirten Yeşil Bursa Atlı Cirit Spor Kulübü Takım Kaptanı Mecit Dursun ise, “Biz Bursa’dan kalktık, geldik. Darıca Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle insanlar olması lazım ki biz bu işi yapalım. Biz bunu bir para karşılığı yapmıyoruz, maddi bir beklentimiz yok. sadece çocuklarımızı, gençlerimizi, kötü alışkanlıklardan at sevgisine yöneltmek istiyoruz. Eskilerden, atalarımızdan gelen bir spor. Biz bunu yaşatmak istiyoruz. Ben istiyorum ki ata sporumuz her yerde yaşasın. Biz federasyon olarak destek istiyoruz. Pandemiden dolayı bir şey yapılmadı. Gençler çok istekli. Okuldan sonra, Cumartesi, Pazar, derslerden sonra antrenmanlara geliyorlar. Hem hobi olarak yapıyorlar hem çok güzel bir aktivite olduğu için yapıyorlar. Biz de dersleri güzel olan başarılı öğrencilere at hediye ediyoruz kulüp olarak” diye konuştu.

“Bu ata sporuna lütfen sahip çıkın”

17 yıldır bu sporu yaptığını belirten 50 yaşındaki otobüs şoförü ve aynı zamanda Çayırova Anadolu Atlı Spor Kulübü Takım Kaptanı Ayhan Çakar da, “Şu an gençlere ağırlık veriyoruz. Genelde gençlere yönelik bir spor. Seviyorum bu sporu. 50 yaşındayım, otobüs şoförüyüm. Her boş günümde, her boş dakikamı atımla beraber geçiriyorum. Elimizden geldiği kadar mücadelemizi yaptık. Bizim için en önemli olan şey; kazasız belasız, ne bize, ne atımıza ne seyircimizi kaza, bela gelmedi. Allah’a şükür gelen, bizi seyreden, bizi destekleyen herkese başta başkanlarım olmak üzere, takım arkadaşlarım, rakip takım, bütün seyircilere teşekkür ediyorum. Bizim tek bir isteğimiz var; bu ata sporuna lütfen sahip çıkın” şeklinde konuştu.