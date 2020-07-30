Kocaeli’de bayram temizliği
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE, İL GENELİNDEKİ BİRÇOK FARKLI NOKTADA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPIYOR.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde il genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Kurban Bayramı tatilinde birçok birimi ile görevde olacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesindeki temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kocaeli sınırları içerisindeki D-100, D-130 karayolları, otoyol, kavşaklar, köprüler, alt ve üst geçitler, mesire alanları, park, sahil, plajlar ve diğer birçok noktada onarım, bakım ve mıntıka temizliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla vatandaşların, bayram tatilini temiz bir çevrede yaşamasını ve seyahat etmesini amaçlıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında yeşil alanlar, bakım ve temizliğinde ot biçimi, otların toplanması ve çevre kirliliğine sebep olan maddelerin toplanması gerçekleştiriliyor.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mesire alanı ve diğer yeşil alanların ot biçme, yabani otların toplanması ve diğer bakımlara ağırlık veriyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra ekipler, yıl boyunca da her 10 günde bir, il genelindeki kavşakların mıntıka temizliğini aralıksız gerçekleştiriyor. Ayrıca gece saatlerinde otomatik sulama sistemiyle tüm kavşaklarda sulama yapılıyor.
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