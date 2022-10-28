Kocaeli’de aranan 15 şahıs yakalandı

Kocaeli’de polis ekiplerince farklı suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü; hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranan ve haklarında 1 ile 10 yıla kadar hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 15 şahıs yakalanarak, adliyeye sevk edildi.