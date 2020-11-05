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Kocaeli’de Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

KOCAELİ 05.11.2020, 14:53
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Kocaeli’de Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Kasım-4 Kasım tarihleri arasında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sevkini sağladığı belirlenen M.B ve M.U. isimli 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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