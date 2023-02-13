Kocaeli’de 24 silah ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda 24 silah ve 5 kesici alet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 6-12 Şubat tarihleri arasında suçun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan aramalarda 17 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 5 kesici alet ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.