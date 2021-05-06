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Kocaeli’de 157 kök kenevir ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 157 kök kenevir ele geçirildi.

KOCAELİ 06.05.2021, 17:36
Kocaeli’de 157 kök kenevir ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 157 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Körfez İlçesi Karayakuplu Mahallesi’nde F.G. isimli şahsa ait evde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, evin bahçesi içerisinde dikime hazır hale getirilen fide şeklinde 157 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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