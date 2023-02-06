Kocaeli Valisi Yavuz deprem bölgesine gidiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta görevlendirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yavuz, "Acımızın tarifi yok. Böyle dönemlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hepimiz biliriz. Bugün itibariyle Kahramanmaraş ilimize yardım etmek üzere yola çıkmış bulunuyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.