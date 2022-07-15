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Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’na başvurular sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübünün bu yıl 5’incisi düzenleyeceği Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, 26-28 Ağustos tarihleri arasında Kandıra Uzunkum plajında düzenlenecek.

KOCAELİ 15.07.2022, 16:05
Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’na başvurular sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübünün bu yıl 5’incisi düzenleyeceği Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, 26-28 Ağustos tarihleri arasında Kandıra Uzunkum plajında düzenlenecek.

Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 120 olta balıkçısının 60 takım olarak katılacağı yarışma 3 etaptan oluşacak. Yarışmada en çok puan toplayan ve en büyük balığı yakalayan takım, kupa ve sponsor ödülleri ile ödüllendirilecek. Olta balıkçıları 31 Temmuz tarihine kadar "kocaelisurfcasting.com" adresinden başvurularını yapabilecek.

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