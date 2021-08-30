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Kocaeli Tuğçe Kandemir ile coştu

Kocaeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla gerçekleştirilen Tuğçe Kandemir konseri ile doyasıya müzik ziyafeti yaşadı.

KOCAELİ 30.08.2021, 10:05
Kocaeli Tuğçe Kandemir ile coştu

Kocaeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla gerçekleştirilen Tuğçe Kandemir konseri ile doyasıya müzik ziyafeti yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenledi. Kutlamalar kapsamında sanatçı Tuğçe Kandemir, İzmit Seka Park Uçurtma Tepesi’nin önünde gerçekleştirilen konserde Kocaeli halkına eğlenceli anlar yaşattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen konsere, Kocaelililer yoğun katılım göstererek SEKA uçurtma tepesini hınca hınç doldurdu. Sanatçının sahnede söylediği şarkılara eşlik eden vatandaşlar hep birlikte unutulmaz bir konser anısı yaşamış oldu.

Konsere katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sevilen sanatçıya çiçek takdim etti.

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