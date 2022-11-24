Kocaeli Stadyumu’na ulaşım kolaylaşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Stadyumu’na ulaşımın hızlı ve konforlu olması içi hayata geçirilen projede çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Büyükakın, "Kentimize yaptığımız her yatırım Kocaeli’yi geleceğe taşıyacaktır. Geleceği planlayan ve sonra harekete geçen ekibimizle birlikte bölgemizin ihtiyacı olan ve vatandaşlarımızın taleplerini içeren projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Stadyumu’na ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmesi planlanan projedeki son durum hakkında bilgi aldı. Kent trafiğinin en kritik noktalarından biri olan bölgeyi rahatlatacak çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyleyen Başkan Büyükakın, "Kentimize yaptığımız her yatırım Kocaeli’yi geleceğe taşıyacaktır. Geleceği planlayan ve sonra harekete geçen ekibimizle birlikte bölgemizin ihtiyacı olan ve vatandaşlarımızın taleplerini içeren projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz" dedi.

Sakıp Sabancı Caddesi’ni stadyuma bağlayan yol güzergahında bulunan Yirim Dere Köprüsünde çalışmaların yüzde 95 seviyesine geldiğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Aynı güzergahta yer alan Otoban alt geçidinin en kısa sürede kullanıma açmak için arkadaşlarımız çalışıyor" diye konuştu.

Şantiye sahasına kurulan ekrandan dron ile çekilmiş çalışmaların son görüntülerini izleyen Başkan Büyükakın, Ankara ve İstanbul istikametlerinde yer alan mevcut eski köprü ve Vatan Caddesi-Sakıp Sabancı Caddesi arasındaki mevcut altgeçidin yıkımlarının tamamlanıp, dolgu imalatlarının devam ettiğini belirtti.

"Bu proje tamamlandığında vatandaşlarımız stada daha hızlı ulaşacak"

D-100 köprü imalatı tamamlandığında Vatan Caddesi’nden Sakıp Sabancı Caddesi’ne yaya ve araç geçişi köprünün altından sağlanacağının altını da çizen Başkan Büyükakın, "D-100 Ankara ve İstanbul istikametlerinin kuzeyine çift şeritli yeni yan yol yapım çalışmaları bu proje çerçevesinde yapılacak. Ayrıca D-100 köprü imalatları ile beraber yan yol imalatları da tamamlanmış olacak. Bu projeleri elbette yoğun bir emek istiyor. Bunun için de Kocaeli’nin geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her şey vatandaşlarımızın daha mutlu olduğu bir kent imar etmek adına yapılıyor. Kocaeli Stadı’na ulaşımın daha kolay olması için Köseköy koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesini başlatmıştık. Bu proje tamamlandığında vatandaşlarımız stada ve bu bölgemize, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.