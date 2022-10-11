Kocaeli Sıfır Atık Festivali’nde minimal yaşamın yolları anlatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Festivali’ni 14-16 Ekim tarihlerinde düzenleyecek. Atıksız yaşamların kurgulanacağı festivalde, 7’den 70’e herkesin sıfır atık bakış açısının bizzat tecrübe edilmesi hedefleniyor. Festivalde, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım yolları anlatılacak.

Kocaeli Sıfır Atık Festivali’nde birbirinden ünlü ve tanınmış konuklar da yer alacak. Herkesin sıfır atık konusunda bilinçlenmesinin amaçlandığı festivale katılanlar, atıksız bir yaşamın dünya geleceği için ne kadar önemli olduğunu ve bunun için neler yapılması gerektiğini anlatacak. Ünlü sanatçı Derya Baykal, festivalin ilk günü olan 15 Ekim Cumartesi günü iki ayrı program düzenleyecek. Derya Baykal, özellikle hanımlara yönelik evde ileri dönüşüm konusunda önemli ipuçları vereceği bir söyleşi ve atölye hayata geçirecek. Baykal’ın Kongre Merkezi C Salonundaki söyleşisi saat 14.15’te başlayacak. Baykal, aynı salonda saat 15.15’te ise hanımlarla atölye programı gerçekleştirecek.

Lemi Filozof

Festivalde yine çocukların çok sevdiği Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof da çocuklarla “Kendin Yap” atölyeleri gerçekleştirecek. Festival çerçevesinde iki gün boyunca Kongre Merkezinde olacak Lemi Filozof, 15 Ekim Cumartesi günü saat 16.45’te Akçakoca Oditoryumunda olacak. Lemi Filozof’un 16 Ekim Pazar günü yine Kongre Merkezindeki atölyesi ise saat 12.00’de C Salonunda başlayacak.

Festivalde özel oturum ve söyleşiler de yer alacak.