Kocaeli Şehir Tiyatroları 25. yılını kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) gerçekleşen programla 25. yılını kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının 25. yılı sebebiyle SDKM’de kutlama programı gerçekleştirildi. Program Şehir Tiyatrosu’nun tanıtım videosu ile başladı. Eski oyunlardan tiratların sahnelendiği programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Tarsus Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, Bursa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ali Açıl, Denizli Şehir Tiyatrosu Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Özdemir, İzmir Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Okan Kam, İzmir Şehir Tiyatroları Sahne Direktörü Ufuk Aşar, oyuncu Ahmet Somers, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Tiyatromuz Türk Tiyatrosu’nun zirvesine yerleşmiş bir marka"

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Artık tiyatromuz olgun bir sanat yuvası, Türk Tiyatrosu’nun zirvesine yerleşmiş bir marka. Bir tiyatroyu zirveye taşımak ve onu zirvede tutmak çok zordur. Ne şanslıyız ki kente değenler hep bu vizyonla sanata ve sanatçıya yaklaştılar. Bizlere bu olanakları sağlayan tüm idarecilerimize ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ederim” dedi.

Kutlama programının sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı Şehir Tiyatrosu oyuncularına plaketlerini takdim etti.

Şehir Tiyatroları, 11 Kasım’dan itibaren kapılarını tiyatro severlere açtı

Yılların birikiminin karşılığını alan ve altın çağını yaşayan Kocaeli Şehir Tiyatroları 25’nci yıl kutlama programının ardından bir kokteyl gerçekleştirdi. Daha sonra Afife Tiyatro Ödülleri’nde 264 oyunun içinden “En İyi Oyun” ödülüne layık görülen ve bu ödülü tarihinde ilk kez İstanbul dışına taşıyan ’Vişne Bahçesi’, yeni sezonun açılışında sahnelendi. Yeni sezonda tiyatro severleri komedi türü ağırlıklı birbirinden güzel oyunlar bekliyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları, yeni sezonda güleç bir repertuvarla seyircisiyle buluşacak. Dünyada gişe rekorları kıran, herkesin beğenerek izlediği ’Yoldan Çıkan’ adlı oyun 24 Kasım’da izleyicinin karşısına çıkacak. Yine kahkaha tufanı yapacak ’Masanın Altında’ oyunu ise aralık ayında Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde komedi unsuru içeren ’Yaşamak Mı Ölmek Mi?’ oyunu da tiyatro severlerle buluşacak. ’Ay Carmela’ adlı oyunu ise Oda Tiyatrosu’nda seyircisini bekliyor olacak. Şehir Tiyatroları, çok sevilen eski sezon oyunlarıyla da yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkacak. Şehir Tiyatroları, 11 Kasım’dan itibaren kapılarını tiyatro severlere açtı.