banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Kocaeli Şehir Hastanesi yolundaki toprak kaymasına ekipler müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehir Hastanesi yolunda sağanak yağış sebebiyle yaşanan toprak kaymasına anında müdahale etti.

KOCAELİ 13.06.2022, 12:01
Kocaeli Şehir Hastanesi yolundaki toprak kaymasına ekipler müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehir Hastanesi yolunda sağanak yağış sebebiyle yaşanan toprak kaymasına anında müdahale etti.

Kocaeli Şehir Hastanesinin çevresinde toprak zeminin bir bölümü sağanaktan etkilendi. Şehir Hastanesi yolunu kapatan toprak kaymasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri anında müdahale etti. Ekipler, kısa sürede çalışmalarını tamamlayıp yolu tekrar trafiğe açtı.

Yorumlar (0)
20°
açık