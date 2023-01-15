Kocaeli polisi günübirlik kiralık ev denetiminde: 3 işletmeye ceza kesildi

Kocaeli’de polis ekipleri günübirlik kiralanan 65 evi denetledi. Denetimde 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan günübirlik kiralık oda ve evlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede ekipler, kent genelinde bulunan 65 günübirlik evi denetledi, 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanununa uymayan 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı.