Kocaeli İtfaiyesi’ne dev kompleks yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İtfaiyesi’ne idari bina ve eğitim alanı inşasına başladı.

Kocaeli İtfaiyesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kentin pek çok yerinde itfaiye için yeni hizmet binaları inşa edilerek itfaiyenin olaylara zamanında hızlı müdahale etmesi amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kez Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na idari bina ve eğitim alanı kazandırıyor. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında inşa edilen müfreze binasının ardından Büyükşehir, büyüyen Kocaeli’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na yeni bir alan kazandırıyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında bulunan itfaiye eğitim merkezinde yapılacak olan yapı, Kocaeli İtfaiyesi’nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü.

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan idari bina ve eğitim alanı için “Jet Grout" imalatlarına başlandı. 469 adet "Jet Grout” kolonu tamamlandıktan sonra uygun malzeme ile dolgu yapılarak temel betonu dökülecek. Altyapı imalatları devam eden çalışma kapsamında alanda bulunan kuleler taşınacak. Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılacak olan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı toplamda 1841 metrekarelik idari binaya sahip olacak. Alanda 67 araçlık otopark da bulunacak.

İdari Bina’da zemin katta haber merkezi, vardiya amiri odası, dinlenme odaları, lojistik grup amirliği odası, iletişim odası, ofis, gönüllü itfaiyeci odası, yatakhaneler, yemekhane, spor salonu, giyinme odası ve tuvaletler bulunacak. 1. katta ise başkan odası, ofis, KOSKEM, arşivler, sivil savunma uzmanı odası, müdür odaları, mescitler ve tuvaletler yer alacak. Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında eğitmen idari bina, malzeme depo konteyner, konteyner kule, uçurum kulesi, deprem simülasyon alanı ve güvenlik kulübesi olacak.