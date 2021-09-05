banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira

Kocaeli itfaiyesinden yangın eğitimleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) arama kurtarma ekiplerine temel yangın eğitimi verildi.

KOCAELİ 05.09.2021, 09:50
Kocaeli itfaiyesinden yangın eğitimleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) arama kurtarma ekiplerine temel yangın eğitimi verildi.

Belirli dönemlerde farklı illerden gelen itfaiyecileri eğiten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlerde risk azaltma aşaması olarak kabul edilen toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi için yapılan çalışmaların en önemli ayağını sivil toplum kuruluşlarının eğitilmesi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlerde büyük iş düşen Sivil Toplum Kuruluşlarına da eğitimler veriyor. İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) arama kurtarma ekiplerine de yangın önleme ve söndürme teknikleri konusunda eğitim verildi. İnegöl, Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Yalova’dan gelen arama kurtarma ekiplerine büyükşehir itfaiyesi ekiplerince temel yangın eğitimi verildi. Eğitimde yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri, itfaiye yapısı araç ve malzeme ve ekip çalışması gibi konularda eğitim verildi.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0