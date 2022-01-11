Kocaeli İtfaiyesi’nden TOGG ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye eğitmenleri, TOGG uzmanlarından elektrikli araç yangın ve kazalarında ilk müdahale konulu eğitim aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), Bilişim Vadisinde yer alan TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) tesislerinde eğitime katıldı. TOGG’un alanında uzman yetkilileri tarafından dünyada elektrikli otomobillerin geçmişi, teknolojik gelişimi, gelişmiş araç güvenlik sistemleri ile TOGG otomobili hakkında sunum yapıldı. KOBİTEM birim amiri ve eğitmenlerinin katıldığı ziyarette ayrıca acil durumlarda elektrikli araçlara nasıl müdahale edileceği, doğru müdahale teknikleri konusunda TOGG uzmanları tarafından KOBİTEM personeline eğitim verildi. TOGG uzmanlarından alınan bilgiler elektrikli araç yangın ve kazalarında ilk müdahale konulu eğitimler için önem taşıyor.

Eğitim sonrasında itfaiye eğitmenleri yerli otomobili tanıma fırsatı ve TOGG aracının simülasyonunu da deneme imkanı buldu.