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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’ndan trafik kazalarını en aza indirmek için çalıştay

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nca, 2021 yılında meydana gelecek olası kazaların en aza indirilmesi ve yapılacak olan denetimler, düzenlenen çalıştayda ele alındı. Çalıştayda, 2020 yılında 27 bin 778 araç ve sürücüye toplam 15 milyon 705 bin 588 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

KOCAELİ 23.01.2021, 13:55
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’ndan trafik kazalarını en aza indirmek için çalıştay

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nca, 2021 yılında meydana gelecek olası kazaların en aza indirilmesi ve yapılacak olan denetimler, düzenlenen çalıştayda ele alındı. Çalıştayda, 2020 yılında 27 bin 778 araç ve sürücüye toplam 15 milyon 705 bin 588 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, il sınırları içerisindeki sorumluluk alanındaki trafik kazalarının en aza indirilmesi için çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. 2020 yılı içerisinde sürekli olarak yapılan denetimlerin 2021 yılında geliştirilip kazaların en aza indirilmesi amacıyla, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalıştay düzenlendi. İlçe jandarma komutanları ve bütün trafik personelinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda, 2020 yılında meydana gelen sürücü ihlalleri ve kazalar incelenerek, 2021 yılında olası trafik kazalarının en aza indirilmesi için değerlendirmelerde bulunuldu.

2020 yılında Kocaeli il Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanında 634 bin 721 aracın ve sürücüsünün denetlendiğinin belirtildiği çalıştayda, 27 bin 778 araç ve sürücüye toplam 15 milyon 705 bin 588 TL idari para cezası uygulandığı ve 6531 aracın trafikten men edildiği belirtildi.
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