Kocaeli Fuarı’nda ilk yıkım

Kocaeli Fuarı’nda kendi öz kaynakları ile yapacağı proje için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıkım işlemlerine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı’nda yapacağı çalışmaların startını verdi. Büyükşehirin kendi öz kaynakları ile yapacağı çalışmalar kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi. Daha önce Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan yapı yıkıldı. Büyükşehir, Fuar’da bulunan kurum, kuruluş ve işyerlerini kısa sürede tahliye ederek yıkım işlemlerine devam edecek.