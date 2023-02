Kocaeli depremzedelere kucak açtı

Büyük felaketin yaşandığı olayda depremzedeler güvenli alanlara sevk edilmeye başlandı. Depremzedelere kucak açan Kocaeli, misafirlerin konaklama ihtiyaçlarını gidermeyi sürdürüyor.

Türkiye’yi sarsan 7.7. ve 7.6 depremlerinin ardından 10 şehir enkaz altına kaldı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı afette yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremzedeler deprem bölgesi dışında güvenli şehirlere naklediliyor. Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını yürüten Kocaeli Valiliği, vatandaşları misafir etmeye başladı. Kocaeli Vali Vekili Ekrem Çalık, Vali Yardımcısı Ali Ada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen depremzedeleri odalarında ziyaret etti. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı yerlerdeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Ekrem Çalık, "İlimize gelen depremzede misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için başvuru ve kabul merkezi kurduk. Bu birim dün sabah itibariyle çalışmalarına başladı. Deprem afetini iyi bilen bir il olarak depremzedelerin yaralarını sarmaya, her türlü araç gereç, iş makinası ile ayni yardımları bölgeye göndermeye devam ediyoruz. İlimize gelecek depremzede vatandaşlarımız için de hazırlıklarımızı yaptık. Şu an itibariyle 2 bin 500 kişi barındırma imkanımız bulunuyor. Yaşadığımız acılar çok ağır. Aziz milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağız. Gözümüz, gönlümüz ve dualarımız orada" dedi.

Açıklamanın ardından Vali yardımcısı depremzedeleri odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra ayni yardım toplanma bölgesine giden Çalık, yapılan çalışmaları yakından takip etti.