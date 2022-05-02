Kocaeli büyükşehir, köy yolları yapımını sürdürüyor

Derince Çal ve Turaş köyleri bağlantısında beton yol imalatı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 kilometre uzunluktaki yolun 1,5 kilometresini tamamladı.

Kocaeli genelindeki cadde, bulvar ve köy yollarında üstyapı çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir belediyesi, köy yollarında asfaltın yanı sıra aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar yapıyor. Derince’nin Çal ve Turaş köylerini birbirine bağlayan yolda beton yol imalatı yapan Büyükşehir Belediyesi, 4 kilometre uzunluktaki yolun 1,5 kilometresini tamamladı. Yolun temeli olan plent miks temel serimi sonrası pmt sıkışma testleri yapılıyor. Plent miks temelin sıkışma testleri sonrası temel dermirler ve beton dökülerek beton yol yapılıyor.