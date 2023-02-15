Kocaeli Büyükşehir, deprem bölgesinde salgın riskine karşı önlem alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel salgın hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla Hatay’da dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Tüm imkanlarıyla Hatay’da görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın riskine karşı da önlem alıyor. Büyükşehir ekipleri, depremzedelerin kaldığı çadır kentlerde ve toplanma alanlarında hastalık yayılmasını önlemek maksadıyla dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor. 5 araç, 13 personel ve özel cihazlarla görev yapan vektörle mücadele birimi, çadır kentler ve toplanma alanlarıyla tuvaletler başta olmak üzere çok sayıda noktada dezenfekte çalışması yapıyor.