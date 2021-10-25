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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden gübre ve tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 bin üreticiye yüzde 50 hibeli 6 bin ton gübre ve 3 bin çiftçiye bin 278 ton tohum dağıtarak, tarım ve hayvancılığa 38,5 milyon TL destek sağlayacak.

KOCAELİ 25.10.2021, 13:11
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden gübre ve tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 bin üreticiye yüzde 50 hibeli 6 bin ton gübre ve 3 bin çiftçiye bin 278 ton tohum dağıtarak, tarım ve hayvancılığa 38,5 milyon TL destek sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz günlerde açıkladığı müjde kapsamında, il genelinde 11 bin çiftçiye verilmesi planlanan 38,5 milyon TL değerindeki yüzde 50 hibeli gübre ve tohumlar, salı günü üreticilere teslim edilmeye başlanacak. Tohum ve gübre desteği sayesinde, bir üretim sezonu sonunda elde edilecek ürünlerden üreticilerin 155 milyon 827 bin TL gelir artışı sağlaması bekleniyor.

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