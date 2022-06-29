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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bartın’da sel felaketinin yaralarını sarıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışlardan etkilenen Bartın’da çalışmalarını sürdürüyor.
KOCAELİ 29.06.2022, 09:55
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışlardan etkilenen Bartın’da çalışmalarını sürdürüyor.
Bartın’da aralıksız devam eden sağanak sonrası yaklaşık 8 metre yükselen su seviyesi nedeniyle şehir merkezi sular altında kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri ve İSU ekipleri şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden etkilenen Bartın’da sel sonrası yapılan çalışmalara katkı sunmak için bölgeye hareket etti. Bölgeye varan ekipler, hızla çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinde fen işleri yol bakım timinden 3 kamyon, İSU’dan 3 vidanjör ve 6 personel yer alıyor.