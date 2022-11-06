Kocaeli BŞB Kağıtspor - Sigortam.Net maçının ardından

Kocaeli BŞB Kağıtspor’un 79-72 mağlup olduğu maçın ardından iki antrenör de karşılaşmayı değerlendirdi.

Türkiye Basketbol Ligi’nin beşinci haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor konuk ettiği Sigortam.Net’e 79-72 mağlup oldu. Maçın ardından sporcular ve başantrenörler karşılaşmayı değerlendirdi. Sezona kötü başlayan ve henüz galibiyet alamayan Kağıtspor’un başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Rakibimiz ligin en bütçeli takımı. Bütçeleri bizim 4 katımız. Ama bunun mazereti yok. Evi koruyamadık. Takımımızda umut var. Bundan hiç şüphem yok. Şimdi 5’te 0, 3 de Türkiye Kupası maçı, 8. Artık fikstür avantajı bize dönüyor. Kafa kafaya oynayabileceğimiz, yenebileceğimiz takımlar var. Şimdi yenebilecek miyiz? Ne yapacağız, bakacağız. İbrahim ve Burak Can transferi için yönetime teşekkür ediyorum. Önümüzde çok kritik Antalya, sonra Orman, sonra ligin en büyük bütçelerinden Bodrum, sonra yenebileceğimiz Mamak maçları var. Ama bugün çok kötü maç kaybettik. 13’te 12 faul atmışız. 25’de 16 bu taraf. Biz sert oynamak zorundaydık. Kendimizden kuvvetli takımlara karşı sert oynamak lazım. Oynadık ama aynı sertliği onlar da yaptı. Canımız sağ olsun. Hayırlısı olsun” dedi.

Atilla Andaç Yapıcıer: 3 sayılık sokamadık ama doğru oynadık

Ligin iddialı ekiplerinden Sigortam.Net’in başantrenörü Atilla Andaç Yapıcıer ise şu sözleri kaydetti: “Kocaeli Kağıtspor’un reaksiyon göstereceğini biliyorduk. İyi bir takımlar. Yeni oyuncularla karşımıza çıktılar. Bunun neticesinde sahaya büyük bir mücadele koyacaklarını tahmin etmiştik. Bekliyorduk. Nitekim ilk yarıda 43 sayı yedik. Bunda savunma tarafında plan dışı olmamız çok barizdi. İkinci yarı rakibimizi 29 sayıda tuttuk. Bu bizim için maçın anahtarıydı. Bir diğer konu; rakibimizden daha fazla top atmak bizim için çok önemli. Bugün bunu başardık. Ribaund savaşını kazandık. Top paylaşımını yaptık. Asist sayımızı istediğimiz yerde bitirdik. 3 sayılık atışları sokamadık. Savunma yaptığınız sürece bu problem değil. Ona rağmen bugün 79 sayıya ulaştıysak bu doğru oyunun sonucudur. Çok önemli maç kazandık. Favori psikolojisi var ama ben kendimizi favori görmüyorum. Sahaya mücadele koyan, efor koyan, doğru oynayan, savaşan kazanıyor. Biz bugün bunu yaptık. Kocaeli’yi ayrıca tebrik ediyorum. İlerleyen süreçte galibiyet alacaklarının sinyalini verdiler. Onlara da başarılar diliyorum.”

Mert Ulutaş, “Kazanabilecek durumdayız, birbirimize inanıyoruz”

Maçta Kağıtspor adına 32 dakikada 10 sayı atan Mert Ulutaş, “Kendimizi iyi hissediyoruz. Bütün hafta yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte çok güzel antrenman yaptık. Çok güzel enerjimiz vardı. Sigortam çok kaliteli takım. Çok geniş rotasyona sahipler. Bir yerde geri geleceklerini biliyorduk. Orda karşı reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Onu da verdik. Ama ufak hatalar böyle kaliteli takımlara, tecrübeli oyunculara karşı yapılınca affetmiyorlar. Bunu çok kez yaşadık. Gerçekten iyi durumdayız. Önümüzdeki hafta çok kritik maçımız var. Mazereti olmayan, kazanmamız gereken maç var. Bunu unutup o maça hazırlanmaya başlayacağız. Antalya’nın da galibiyete ihtiyacı var. 5’te 0 ile başladık ama takım olarak iyiyiz, kazanabilecek durumdayız. Takım olarak birbirimize inanıyoruz. Bunu skora yansıtmamız lazım. Bunun için de haftaya gergin, stresli, çok güzel maç bekliyor. Sahaya enerjimizi ve mücadelemizi koyup o maçı alıp döneceğiz. Ondan sonra da galip ala ala yukarılara çıkacağız. Sigortam.Net’i de tebrik ediyorum” diye konuştu. Karşılaşmada 22 dakika süre alan ve 9 sayı kaydeden Deniz Çelen ise “Tüm takım arkadaşlarımı ve rakibimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta da galibiyetlere devam etmek istiyoruz” dedi.