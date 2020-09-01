Kocaeli balık halleri bereketli av ile açıldı
1 EYLÜL’DE SONA EREN AV YASAĞININ ARDINDAN DENİZE AÇILAN KOCAELİ’DEKİ BALIKÇILAR, BEREKETLİ GEÇEN AV SONRASINDA KARŞIYAKA VE EREĞLİ’DE BULUNAN HALLERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.
1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından denize açılan Kocaeli’deki balıkçılar, bereketli geçen av sonrasında Karşıyaka ve Ereğli’de bulunan hallerde renkli görüntüler oluşturdu.
Av yasağının kalkmasıyla birlikte “Vira Bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar yeni sezonu umutla açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Karamürsel-Ereğli ve Başiskele-Karşıyaka’daki balık hallerinde sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan balık mezatı renkli görüntülere sahne oldu. İlk düdüğün çalması ile başlayan mezatta alıcılar en iyi balığı en uygun fiyata almak için yarıştı.
Balıklar mezata indi
Yeni av sezonu hazırlıklarını tamamlayan ve okunan mevlid ve dualarla denize açılan balıkçılar, iskelelerde coşku ile karşılandı. İzmit Körfezi’ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bırakıp Marmara Denizi’nde gece boyunca avlanan balıkçılar, balıkların bir kısmını araçlarla bir kısmını da Ereğli iskelesine yanaşarak kasalarla mezata indirdi.
Sezonun ilk avında balıklar alıcısını buldu
Sezon açılışında balıkçıların ağına tekir, mezgit, istavrit, sardalya ve hamsi takıldı. İlk düdüğün çalınması ile Karşıyaka ve Ereğli balık hallerinde sezonun ilk mezatı başlatıldı. Sezonun ilk avı sonrası, istavritin kasası 200-250, sardalyanın kasası 200-250, hamsinin kasası 250-300, tekirin kasası 200, mezgitin kasası 160-170 liradan alıcı buldu.
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