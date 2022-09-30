Kocaeli Anne Şehir projesinde yeni dönem 3 Ekim’de başlıyor

Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, yeni döneme 3 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Kocaeli’nin 12 ilçesinde yer alan merkezlerde kadın, çocuk ve aileye yönelik hizmetler sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı’nda yeni dönem hazırlıkları sürüyor. Yeni dönem hazırlıkları çerçevesinde projenin idarecilerine, antrenörlerine ve uzmanlarına 2 gün boyunca seminer verildi. Verilecek hizmetin kalitesini daha da yukarıya taşımak için alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitim, GEBZESEM ve SEKASEM’de gerçekleşti. İlk seminerde uzman eğitmen Tuncer Ediz tarafından okul öncesi 3-6 yaş arası çocukların ritim ve hareket egzersizlerini geliştirmeyi hedefleyen 2 günlük ritim ve dans eğitimi verildi. Hizmet içi eğitim programlarına katılan Kocaeli Anne Şehir çalışanlarına iletişim, drama, sağlık, beden dili gibi konularda da seminerler verildi.