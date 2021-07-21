Kocaeli 33. kez bayramlaştı

Kocaeli protokolü ve vatandaşlar, 33. Kocaeli Kent Bayramlaşmasında bir araya geldi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin düzenlediği “Kocaeli Kent Bayramlaşması” Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. En son 2019 yılı Kurban Bayramında gerçekleştirilen “Kocaeli Kent Bayramlaşması” üç bayramın ardından geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin düzenlediği ve bu yıl 33. Gerçekleştirilen geleneksel “Kocaeli Kent Bayramlaşması” Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. En son 2019 yılı Kurban Bayramında gerçekleştirilen “Kocaeli Kent Bayramlaşması” Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu. 3 Bayramın ardından “33. Kocaeli Kent Bayramlaşması” pandemi kurallarına uyularak geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Bu yıl 33. gerçekleşen bayramlaşmaya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ümit İlbayı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birliktelikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “33. kez düzenlenen kent bayramlaşmamız Kocaeli’nin birliğinin göstergesi. Bu bayramlar vesilesiyle küskünlükleri ve dargınlıklarımızı bir kenara bırakıp bir araya geliyoruz. Pandemi nedeniyle uzunca bir ara vermek zorunda kaldık. Bir araya gelemiyorduk, bayramlaşmıyorduk, online program yapıyorduk. Allah’a şükürler olsun sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah daha iyi koşullarda mesafeye dikkat etmeden bir araya geleceğiz. Mesafeyi dikkate almayacak, sarılmaya, kucaklaşmaya hazır bir durumda değiliz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Aşılamanın tamamlanmasını beklememiz gerekiyor. Allah rızası için dikkat edin. Önümüzdeki sonbaharı da başarılı bir şekilde atlatalım. Bu duygu düşüncelerle tüm katılımcıların bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Bayramlaşma programında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz; “Kocaeli Türkiye’nin önemli illerinden biri. Kocaeli’de geleneksel hale gelen bir bayram programında sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Bayramlar, toplumumuz için özel günler. Bugünleri en iyi şekilde değerlendirmek için kırgınlıkları ve küskünlükleri kaldırmalıyız. Bayram demek birliktelik demektir. İçinde bulunduğumuz bu pandemi dönemini de birlikte atlatacağız. Bunu aşı olarak sağlayacağız. Aşıya önem verilmeli. Herkes aşını olmalı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bayramlaşmanın ardından geleneksel toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.