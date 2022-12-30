KOBİS’le bu yıl 22 milyon dakika pedal çevrildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “KOBİS”, bisikletseverler tarafından 312 bin 317 kez kiralandı ve 21 milyon 785 bin 703 dakika kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi, 12 ilçede hizmet veriyor. 2022 yılı verilerine göre KOBİS istasyonlarından 312 bin 317 bisiklet kiralaması yapıldı. Bu kiralamalar ile vatandaşlar 21 milyon 785 bin 703 dakika bisiklet kullanımı gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen KOBİS, 74 istasyon, 864 akıllı park ünitesi ve 535 akıllı bisikletle hizmet veriyor. KOBİS ailesi 2022 yılında 42 bin 789 kişiye ulaştı. KOBİS’in dışında Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğünce vatandaşların kendi bisikletlerini park etmesi için Kopark istasyonları kuruldu. Bu yıl faaliyete geçen proje için 7 ilçede 53 noktaya 6 bisiklet kapasiteli 528 bisikletin park edilebileceği Kopark üniteleri yerleştirildi.