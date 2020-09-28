KOBİS, 150 bin kişilik aile oldu

Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) 150 bin üyeye ulaştı.

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan KOBİS 2014 yılında hizmete başladı. İlk etapta İzmit şehir merkezinin ulaşım ağına entegreli bir şekilde tasarlanan proje 6 yılda 12 ilçeye yayıldı. Kocaeli geneline yaygınlaştırılan KOBİS toplamda 73 adet akıllı bisiklet istasyonu, 864 adet akıllı park ünitesi ve 520 akıllı bisiklet ile hizmet vermeye başladı. Tüm ilçelere yaygınlaştırılan istasyonlar ve yapılan yenileme çalışmaları vatandaşın memnuniyetine de yansıdı. 2020 yılı Avrupa Hareketlilik haftasında KOBİS üye sayısı 150 bin kişiye ulaştı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığının, KOBİS hizmetiyle “Daha temiz çevre, daha az trafik” sloganıyla vatandaşların bisiklet kullanması için çalışmalar devam edecek.