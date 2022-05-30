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KO-MEK’te resim yarışmasının kazananları belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KO-MEK) "Kocaeli ve Turizm" konulu resim yarışmasının kazananları 14 Haziran’da ödüllerini alacak.

KOCAELİ 30.05.2022, 10:41
KO-MEK’te resim yarışmasının kazananları belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KO-MEK) "Kocaeli ve Turizm" konulu resim yarışmasının kazananları 14 Haziran’da ödüllerini alacak.

KOMEK’in her yıl düzenlediği resim yarışmasının kazananları belli oldu. Kocaeli ve Turizm temalı gerçekleştirilen resim yarışmasına KO-MEK’te resim branşında 1 Eylül 2020 tarihinden sonra eğitim almış ya da eğitimine devam eden kursiyerler katıldı. Değerlendirme sonucunda Leyla Mutlu birinciliği elde ederken, Canan Bekar ikinci, Esra Abut ise üçüncü oldu.

Dereceye giren kursiyerler ödüllerini 14 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olan KO-MEK İzmit İlçe Sergisinde alacak.

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