KO-MEK İzmit ilçe sergisinin açılışı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KO-MEK) İzmit ilçe sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

İzmit Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ilçe sergisinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK temsilcileri, kursiyerler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserler eşliğinde eğlenen vatandaşlar ve kursiyerler zaman zaman söylenen türkülere eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılışta kursiyerler adına her gün Yalova’dan gelerek SEKA Kaynakçılık Kursuna katılan Nilay Meriçoğlu konuştu. Meriçoğlu, daha çok erkeklerin tercih ettiği, çoğu kişinin zor olarak gördüğü tığ kaynakçılığa merak sararak bu alanda eğitim almak istediğini söyledi. Meriçoğlu, "İnternetten araştırma yaparak KO-MEK ile karşılaştım. Öncesinde beklentimi oldukça düşük tuttum ama buraya gelince eğitimin ne kadar önemli ve dolu dolu olduğunu yaşayarak öğrendim. Kendi adıma önemli kazanımlar elde ederek artık mezun oluyorum. Bu alanda bize emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Önemli başarı hikayeleri dinledik"

Törende konuşan Başkan Büyükakın ise "Buralarda gerçekten önemli başarı hikayeleri dinledik. KO-MEK’e gelip de mutlu olmayan, kendine yeni bir yaşam alanı oluşturmayan, yeniden hayata bağlanmayan kursiyer görmedim. Bu hizmeti sunmamıza vesile olan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dönem içerisinde gerçekleştirilen Kocaeli ve Turizm konulu resim yarışmasında dereceye giren kursiyerler, Başkan Büyükakın tarafından ödüllendirildi.