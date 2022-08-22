Klarnetin devleri Kandıra’da buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizatörlüğünde klarneti dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, klarnetin dev isimlerini bir araya getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıranın simgesi olan klarneti dünyaya tanıtmak amacıyla Klarnetin Türkiye’deki önemli isimlerini bir araya getirdi. Kandıra Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkan Kandıralı, Altan Gözetlik ve Ergün Şenlendirici sahne adlı. Klarnet üstatlarına TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Ayşe Ekiz şarkılarıyla eşlik etti. Gecede hayatını kaybeden Kandıra’nın yetiştirdiği ünlü sanatçı Mustafa Kandıralı da yad edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geceye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da katıldı.

Kandıra’ya yakışan bir gecede bir arada olduklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Başta üstat Türkan Kandıralı olmak üzere gecemize katkı sunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Gelecek seneye bu etkinliğimizi festivale dönüştürmeyi planlıyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Klarnet gecesini seneye daha ileriye taşıyacaklarını belirten Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Gelecek seneye bu etkinliğimizi festivale dönüştürmeyi planlıyoruz. Projenin mimarisinde yine Türkan Kandıralı ağabeyimiz olacak. Bu önemli etkinlikte bize destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu