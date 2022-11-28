Klarnet Yarışması için son başvuru 2 Aralık

Usta klarnetçi Mustafa Kandıralı’yı tanıtmak ve anısına yaşatmak amacıyla düzenlenecek klarnet yarışması için başvurular 2 Aralık tarihine kadar devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kocaeli’nin gururu klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı’yı tanıtmak ve anısını yaşatmak için yarışma düzenliyor. 2 Aralık tarihine kadar devam edecek olan başvuruların ardından yarışma 22-27 Aralık tarihleri arasında İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde yapılacak. Bu yıl ilki düzenlenecek Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışmasının jüriliğini İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Kültür Sanat Danışmanı Prof. Dr. Cihat Aşkın ve ünlü klarnet virtüözleri yapacak. Yarışmanın jüri koltuğunda Cihat Aşkın’ın yanı sıra Serkan Çağrı, Ecesu Sertesen, Ünsal Çeliksu ve Kurt Schmid oturacak.