Başiskele Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve ilçenin ilk halk kütüphanesi olan Kitaphane’deki çalışmalarda sona gelindi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sosyal medya hesabından Kitaphane’nin yakın zamanda hizmete alınacağını duyurdu. Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde 1000 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kitaphane’de kitapseverler 25 binden fazla kitaba, çeşitli dergilere ve e-kitap arşivlerine ulaşabilecek.

"Özlem duyulan muhteşem bir ortam"

Kitaphane’de gençlerin keyifli vakit geçireceğini söyleyen Başkan Yasin Özlü, "Kitaphane’mizdeki 25 binden fazla kitap, 7’den 77’ye tüm Başiskeleli hemşehrilerimizin ve gençlerimizin okuması için hazır. Burası Başiskele’mizin özlemini duyduğu muhteşem bir ortam. Yepyeni kitap kokusuyla bir kafeterya tarzında gençlerimizin çok güzel ve verimli vakitler geçirebileceği, hepimizi heyecanlandıran ve her detayını bizzat inceleyerek özen göstererek yaptığımız güzel bir eser ortaya çıktı. İnşallah Ramazan ayı içerisinde hizmete alacağız ve bayram sonrası tüm hemşehrilerimiz ile birlikte bu güzel eserimize yaraşır bir açılış töreni yapmayı planlıyoruz. Kitaphane’miz inşallah ilim faaliyetlerini yapıldığı, ilçemizin kültürünün, sanatının ve eğitiminin ileri seviyelere yükseldiği bir mekan olacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.