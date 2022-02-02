Başiskele Belediyesi tarafından yapımı devam eden ilçenin ilk halk kütüphanesi Kitaphane’de sona yaklaşılıyor.

Başiskele’de 2021 yılını "Gençlik Yılı" olarak ilan eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 2022 yılında da gençlere yönelik yatırımlarına devam ediyor. Seçim beyannamesindeki projelerini hayata geçiren Yasin Özlü, Başiskele’nin ilk halk kütüphanesi Kitaphane’yi de bu yıl hizmete açmayı hedefliyor. Barbaros Mahallesi İlke Sokak üzerinde 1000 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kitaphane’de inşaat çalışmaları büyük oranda biterken, ekipler binanın elektrik ve doğalgaz tesisatlarını çekti. Binanın iç tesisat mekanik ve elektrik işlerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kitaphane’de dış cephenin dekoratif tuğla kaplama çalışmaları sona ererken, binanın iç kısımlarında dekoratif tuğla kaplama çalışmaları devam ediyor. Kütüphanede kitapseverler, 20 binden fazla kitaba, çeşitli dergilere ve e-kitap arşivlerine ulaşabilecek.

Toplamda 1000 metrekare olan kütüphanede 92 metrekarelik okuma salonu, 123 metrekarelik kitap koleksiyonu alanı, 1. katta 115 metrekarelik serbest çalışma alanı da yer alacak. Ayrıca kitapseverler, 100 metrekarelik kafeteryada veya binanın dış tarafında yapılacak verandada çay ve kahve eşliğinde kitap okuma keyfini sürebilecek.