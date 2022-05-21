Kitap Fuarı’nda KADES ve UYUMA projeleri tanıtıldı

12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kadın polis memurları, içişleri bakanlığının kadına şiddet ve uyuşturucu ile mücadele konularındaki iki önemli projesini tanıttı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Banu Altıntaş ve Serpil Kırım, 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile uyuşturucuyla mücadeleyi içeren UYUMA projeleri hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan sunumda uyuşturucu madde kullanımının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başta gençler olmak üzere toplum açısından büyük tehlike oluşturduğu, bu konuda toplumun bilinçlenmesi gerektiği kaydedildi. Vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla emniyet genel müdürlüğünün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan ücretsiz olarak temin edilebilen "UYUMA" uygulamasının aktif hale getirildiği ifade edildi. Ayrıca

Proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Uyuşturucu alışverişi, kullanımı ve ticaretini gören vatandaşların, program aracılığı ile durumu emniyet güçlerine bildirmeleri istendi. Toplantıda ayrıca, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına, İçişleri Bakanlığının KADES uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.