Kırsalda ulaşım ağı büyüyor

Geçtiğimiz yıl kırsal mahallere 1 milyon 370 bin yolcu taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 ilave hatla daha rahat ulaşım imkanı sağlayacak.

Kırsal kalkınmanın sağlanması için çok sayıda projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ağını büyütüyor. Büyükşehirin kırsala yönelik önemli hizmetlerinden biri olan ulaşım seferberliği, 2021 yılında vatandaşların yüzünü güldürdü. Son bir yılda 61 hatta günlük ortalama 3 bin 755, toplamda ise 1 milyon 370 bin 720 yolculuk gerçekleşti.

2022 yılında yapılan çalışmalar neticesinde 24 yeni hat ilave edilerek toplam hat sayısı 85’ ulaştı. Kırsal bölgelerde toplu taşıma hizmeti çerçevesinde günlük 24 bin 570 kilometre mesafe kat ediliyor. Sefer sayısı ise 527’den 914’e çıkarılarak vatandaşların daha hızlı ulaşım imkanına kavuşması sağlanıyor.