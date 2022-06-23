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Kirazpınar’a köy mahsulleri pazarı kurulacak

Kirazpınar Mahallesi’ne kazandırılacak köy mahsulleri pazar yeri alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Mahallemize köy mahsulleri pazarı kuruyoruz. Gebzeli üreticilerimize ve Kirazpınar sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.

KOCAELİ 23.06.2022, 11:04
Kirazpınar’a köy mahsulleri pazarı kurulacak

Kirazpınar Mahallesi’ne kazandırılacak köy mahsulleri pazar yeri alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Mahallemize köy mahsulleri pazarı kuruyoruz. Gebzeli üreticilerimize ve Kirazpınar sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.

Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Kirazpınar’a giden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalleye kazandırılacak köy mahsulleri pazar yeri alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların başladığı pazar yeri alanında incelemelerde bulunan Büyükgöz, "Mahallemize köy mahsulleri pazarı kuruyoruz. Gebzeli üreticilerimize ve Kirazpınar sakinlerimize hayırlı olsun. Çalışmalarımıza başladık. Kurban Bayramı öncesi yetişmesi için de süreci hızlandırdık" dedi.

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