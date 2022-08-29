Son Dakika
Kirazlıyalı’da sahne gençlerin
Körfez Belediyesi yaz boyunca, hafta sonları ‘Sahne Senin’ etkinliği ile genç müzisyenleri buluşturdu. Son program ise Kirazlıyalı sahilinde devam etti. Gençler söyledi, vatandaşlar dinledi.
KOCAELİ 29.08.2022, 14:34
Körfez Belediyesi yaz boyunca, hafta sonları ‘Sahne Senin’ etkinliği ile genç müzisyenleri buluşturdu. Son program ise Kirazlıyalı sahilinde devam etti. Gençler söyledi, vatandaşlar dinledi.
Yaz ayları boyunca hafta sonları düzenlenen programlara ilgi büyük olurken, son program da Kirazlıyalı sahilinde gerçekleştirildi. Kurulan platformda sahne alan gençleri dinlemeye gelenler de müzik dolu bir gece yaşadı. Gençler sevilen şarkıları coşku içinde seslendirirken dinleyenler de açık havanın keyfini çıkardı. Tamamı Körfez’de yaşayan gençlerden oluşan gruba vatandaşlar da telefon ışıkları ile eşlik edince renkli görüntüler yaşandı.
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